Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет программу "Хто зверху?" заинтриговала новой съемкой и показала часть своего образа.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз Леся Никитюк опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. С раннего утра телеведущая готовится к новой съемке, какой именно она не раскрывает.

На кадрах Никитюк примеряет образы.

"Меня, конечно, по-разному в жизни красили, но чтобы голову? О боже...", - сказала телеведущая.

"Это турецкое наращивание", - пошутил визажист.

Также, Леся Никитюк показала, какой макияж по итогу у неё вышел.

"Вот такой макияж у меня получился, ждем причесочку", - рассказала телеведущая.

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