Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет программу "Хто зверху?" заинтриговала новой съемкой и показала часть своего образа.
Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.
Так, на этот раз Леся Никитюк опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. С раннего утра телеведущая готовится к новой съемке, какой именно она не раскрывает.
На кадрах Никитюк примеряет образы.
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"Меня, конечно, по-разному в жизни красили, но чтобы голову? О боже...", - сказала телеведущая.
"Это турецкое наращивание", - пошутил визажист.
Также, Леся Никитюк показала, какой макияж по итогу у неё вышел.
"Вот такой макияж у меня получился, ждем причесочку", - рассказала телеведущая.
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