Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк показала своего домашнего любимца Рафика и написала, что очень скучает по собаке, которого давно не видела.

Как пишет Politeka.net, 33-летняя известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которую многие знают благодаря шоу "Кто сверху", "Кто против блондинок", "Орел и Решка", часто делится с поклонниками контентом в Instagram, где за ней следит 3,7 миллиона человек.

Как известно, Никитюк живет со своим домашним любимцем – собакой Рафиком, которого нежно называет меценатом, ведь собака стала "лицом" фирмы известного корма для животных и они раз в месяц будут развозить корм в приюты.

"Он будет лицом корма. И он будет меценатом - раз в месяц он будет развозить этот корм в приюты. То есть уже сам зарабатывает деньги", - рассказала Леся.

Также телеведущая даже создала своему любимцу отдельную страницу в Instagram, где за Рафиком следит 40 тысяч человек.

Однако из-за напряженного графика Леся часто вынуждена расставаться с любимцем. В своем Instagram Никитюк говорит, что разлука для нее всегда мучительна и она очень скучает за собакой.

"Господи, как я скучаю по этому малому пуфику", - написала Леся.

Ранее Politeka писала, что Никитюк неожиданно заговорила о своем предназначении: "Живу на этом свете не только, чтобы веселить людей...".

Напомним, что Леся Никитюк со странной прической "побила" свою помощницу за просчеты: "Вот так тебе!".

A еще Politeka сообщала, что похудевшая Леся Никитюк поразила видом в кожаном костюме: "Куда там Холли Берри - "Женщине-кошке".