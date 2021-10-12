Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася новою світлиною у чорному шкіряному костюмі у себе в Instagram, вразивши шанувальників.

Як пише Politeka.net, 33-річна Леся Нікітюк – популярна українська телеведуча, яка засвітилася на шоу "Орел і Решка", "Хто зверху", "Хто проти блондинок" та навіть запустила власний проєкт "Ле Маршрутка".

У своєму Instagram, де за зіркою слідкує майже чотири мільйони людей, Леся Нікітюк часто ділиться особистими світлинами та відео. Цього разу телеведуча опублікувала фото, на якому постала у красивому шкіряному костюмі, який підкреслив її фігуру, та зробила ідеальний макіяж та укладку. На шиї у Лесі була красива прикраса.

"Тільки мене повинен показувати телевізор і тільки ці перли ви повинні носити! Л.І. Кашпіровська", - написала телеведуча.

Шанувальники оцінили світлину Лесі та написали коментарі.

"Мода на перли повертається? 😳", "Перли це класика ❤️❤️❤️❤️", " Просто супер 😍😍😍", " Ох і Леся👏", " Красотка😍🔥👏👏👏👏", " Леся Іванівна ну ви даєте 🔥🔥🔥та ви справжня кішка 😁😉🔥🔥🔥", " Вау, яка шикарна 😍 крута рекомендація❤️", "Круто, куди там Холлі Беррі - "Жінці-кішці", наша краще", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Нікітюк пустилася в танок із зірковим гумористом під Barbie Girl, відео: "Класно виглядає поруч з тобою, Притула відпочиває!".

Нагадаємо, що на шоу "Маска" розкрили цікаві секрети жирафи: "Судячи з розміру ноги, це...".

A ще Politeka повідомляла, що Нікітюк запідозрили в таємних почуттях до відомого актора: "Ох, Леська...".