Телеведуча Леся Нікітюк влаштувала гарячі танці під світовий хіт, а також розповіла, скільки витратила на запис єдиної своєї пісні.
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк успішна українська телеведуча. Зірка також нещодавно пробувала себе в якості співачки, записавши єдину пісню під назвою "ями". Нікітік також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.
На новому відео Леся була з рожевим довгим волоссям. Поруч з телеведучою був Роман Міщеряков, відомий гуморист. Нікітюк разом з гумористом танцювали на газоні під легендарну пісню гурту Aqua - Barbie Girl.
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На своїй пісні я заробила 10 тис. Грн, а витратила 4000 $ !!! Безперечно» ями " хіт))
Але я вибираю стабільність
Як вам?", - написала Никитюк.
Фанати подивилися ролик більше 152 тисяч разів і написали коментарі:
"Я теж іноді нерозумно витрачаю гроші, головне, запал", "Барбі не люблю, але таке б подивилася", " Міщеряков класно виглядає поруч з тобою !! Притула відпочиває !!", "Ахах, класно вийшло".
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