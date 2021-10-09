Леся Никитюк с розовыми волосами поделилась историей, которая у нее случилась с краской за 35 гривен, порадовав украинцев.
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной телеведущей в Украине, снимаясь в "Орел и Решка", "Хто зверху?" и многих других. Звезда продолжает сниматься, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Леся показалась в розовом парике. Никитюк опубликовала несколько снимков, демонстрируя эффектный образ.
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Так я тогда купила, покрасилась, не могу сказать что результат был приятный .... Волосы стали похоже на цвет дерева ... которое так и не расцвела розовым. Скорее то розовое засохло еще в начале
Но я всегда знала что розовый мне подходит", - написала Леся.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Леся, вы как Мальвина", "Как же тебе круто", "Кайф", "Типа Мальвина", "Фея))) а можно желание нафеячить ? Пусть всё будет....", "Леся прекращай,верни свои волосы!!".
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