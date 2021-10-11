"Это было очень не просто..."

Известная певица и экс-участница 5-го сезона шоу "Холостяк" с Сергеем Мельником Лия Ли (Лия Коцяр) родила первенца.

Как передает Politeka.net, Лия Ли является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своей вокальной карьере и участию в 5-ом сезоне проекта "Холостяк", где главным героем был Сергей Мельник. Также она является подругой известной телеведущей Лесей Никитюк.

Так, на этот раз на странице Лии Ли в Инстаграм появились новые Сториз. На кадрах певица держит малышку, которую назвала Мия в роддоме. В честь выписки с роддома они устроили праздник, его посетила её подруга Леся Никитюк.

Стоит отметить, что весной этого года девушка рассталась со своим женихом, с которым планировала свадьбу.

"Да, это было очень не просто, ещё и находясь в таком положении. Ведь, ты понимаешь, что теперь ответственная за маленькое чудо. Но я устала пытаться что-то исправить, устала быть не такой, ходить на иголках и все равно не такая. Больше Не хочу получать сообщения от вас о Нём", — рассказала Лия Ли.

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