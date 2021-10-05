Фаворитка главного героя 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаила Заливако Даша Ставнича набрала вес и показала себя.

Как передает Politeka.net, Даша Ставнича является экс-участницей 11 сезона шоу "Холостяк". Как известно, она выбыла после того, как "Холостяк" Михаил Заливако познакомил избранницу со своей семьей. Он это аргументировал тем, что она вела себя достаточно закрыто и ему это не понравилось. Сейчас Даша продолжает свою работу тренером.

Так, на этот раз фаворитка "Холостяка" Заливако опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Она рассказала, что сильно поправилась и показала себя.

"Доброе утро! В последнее время я максимально разленилась, что в плане работы, что касаемо своего тела! И я хочу на своем примере пройти этот путь с вами. Я сейчас максимально недовольна качеством тела и из-за этого у меня депрессия, стресс", — с печалью призналась Даша Ставнича.

"Вот так я сейчас выгляжу. Фу, кошмар, мне максимально не нравится. И у меня никогда не было такого веса 58 килограмм. Кошмар", — осудила себя девушка.

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