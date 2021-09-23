Экс-фаворитка "Холостяка" Михаила Заливако Даша Ставнича стала жертвой череды неприятностей

Как передает Politeka.net, об этом девушка рассказла на своей странице в Инстаграм.

Даша Ставнича была экс-участницей 11 сезона шоу "Холостяк". Она выбыла после того, как "Холостяк" Михаил Заливако познакомил избранницу со своей семьей. Ему не понравилось, что она вела себя довольно закрыто.

Сейчас Даша была на отдыхе в Испании, но опоздав на самолет всего на две минуты, не смогла вылететь.

"Нас не пускают! Боже две минуті! Что за люди?!" - возмутилась девушка.

Более того, в аэропорту у нее украли чемодан, в котором среди прочего были деньги.

Кроме того, у Юры, с которым отдыхала девушка, украли телефон.

Тем не менее, девушка постаралась не расстраиваться, а наоборот искать положительные моменты. Так, чтобы дождаться нового рейса Даша заселилась в новый отель, который ей очень понравился.

Напомним, экс-фаворитка "Холостяка" Даша в белоснежном наряде сообщила о важном событии в жизни: "Поздравляю, красотка!"

Как сообщала Politeka, Анна Богдан призналась, действительно ли была знакома с Заливако до "Холостяка"

Также Politeka писала, что "Холостяка" Заливако заметили с Анной Богдан в ЗАГСе.