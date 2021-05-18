Шоу "Холостяк-11", героем которого стал бизнесмен Михаил Заливако, приближается к концу, и ситуация на проекте становится все напряженнее

В прошлом выпуске "холостяк" представил трех участниц – Дашу, Аню и Розали – своим близким, пишет Politeka.net. После этого Михаил отказал Даше. По мнению "холостяка", Дарья Ставнича была слишком закрытой, выстроив барьер между ними.

При этом, после того, как "холостяк" прогнал Дашу, он вернул на шоу Юлию "Зайку".

Такой ход стал большой неожиданностью и для самих участниц.

Бывшая жена Андрея Богдана Анна прокомментировала ситуацию.

«Было у меня какое-то предчувствие, как будто затишье перед бурей. Миша вел себя не так как всегда, после церемонии очень быстро удалился, показалось, что он спешил... а такие действия ему свойственны (как помните, несколько недель назад, он уже так спешил со свидания с Розали, чтобы встретиться со мной)», - написала она на своей странице в Инстаграм.

Анна добавила, что не против возвращения Юлии на проект, если это поможет «холостяку разобраться в своих чувствах.

«Напоследок скажу одно, если Мише нужно таким способом разобраться в своих чувствах, то пусть будет так... Если Миша не уверен на 100% в чувствах ко мне, уж лучше меня отвергнет, чем выберет с сомнением. Я так не хочу. Я только хочу, чтобы Миша разобрался в своих чувствах и наконец-то принял решение внутри себя», - высказалась девушка.

Напомним, "холостяка" Заливако жестко раскритиковали после знакомства с родителями участниц: "Аппетит пропадает...".

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