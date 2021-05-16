Шоу "Холостяк-11", героем которого стал бизнесмен Михаил Заливако, приближается к концу и скоро будет известно имя победительницы

В прошлом выпуске "холостяк" представил трех участниц – Дашу, Аню и Розали – своим близким, пишет Politeka.net. В результате первая вышла из проекта, и неожиданно Михаил вернул на шоу Юлию "Зайку".

Стоит отметить, что многих заинтересовало свидание бизнесмена с Анной Богдан. Оба ужинали в ресторане с матерью и друзьями Заливако.

Анна удивила, рассказав о своих мечтах. Красотка призналась, что хочет троих детей, но не имеет понимания, как поставить их на ноги. Кроме того, Аня неожиданно рассказала, что хочет отметить свадьбу в замке в Риме, Франции и Италии. Отрывок видео опубликовали в Инстаграм телеканала, где люди стали активно обсуждать поведение Анны.

За час публикация собрала почти 20 тысяч просмотров и много комментариев:

"Жена друга очень понравилась🔥🔥🔥. Померкла на ее фоне Анна. Хотя сама по себе эффектная молодая девушка. Мечты про замок очень хорошие) амбициозные, но ее засмеяли все🤷‍♀️ пусть мечтает дальше, найдется обязательно ее принц. Ради всех снижать планку не стоит!!", "😂😂😂😂😂 28 лет в замке😂😂😂😂😂😂. Ради этого, наверное, развелась, чтоб исполнить мечту свадьбу в замке😂😂😂. Первый муж тюлень не исполнил желания. Я думаю, что от такой мадам он скорей сбежал чем она от него", "Ищи Богдана намбер ту!!!))) За любовью на проект она пришла,ха!)))", "Боже, как противно смотреть особенно на Анну".

Напомним, "холостяка" Заливако жестко раскритиковали после знакомства с родителями участниц: "Аппетит пропадает...".

Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако распрощался с красоткой-участницей после знакомства с родителями: "Не могу поверить...".