Победительница шоу "Холостяк-10", гимнастка Даша Ульянова, похвасталась идеальной растяжкой, видно, что навыки гимнастки она совершенно не растеряла.
Даша Ульянова с детства занималась гимнастикой, заработав в итоге мастера спорта, пишет Politeka.net. Больших высот в спортивной карьере добиться ей не удалось, но при ней остались ее невероятная гибкость и растяжка.
Сейчас красотка с гордостью демонстрирует свою фигуру и профессиональные умения в Инстаграм.
Так, на фото в сторис Даша Ульянова повторила знаменитый трюк актера Жан-Клод Ван Дамма, где он садится на шпагат, опираясь на два грузовика.
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Девушка растянулась также в шпагате между двух машин. Подчеркнем, что это фото-воспоминание 5 октября 2020 года.
Отметим, Даша Ульянова получила популярность после победы на шоу "Холостяк-10", однако они расстались с Максом Михайлюком практически сразу после завершения проекта.
Макс признался избраннице, что у него была интимная связь с другой участницей проекта.
Даша объяснила, что считает такой поступок Макса изменой, это принесло ей боль, и она не смогла его простить.
Сейчас Макс Михайлюк строит отношение с моделью Дашей Хлистун, которая недавно от него родила.
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