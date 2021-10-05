Победительница шоу "Холостяк-10", гимнастка Даша Ульянова, похвасталась идеальной растяжкой, видно, что навыки гимнастки она совершенно не растеряла.

Даша Ульянова с детства занималась гимнастикой, заработав в итоге мастера спорта, пишет Politeka.net. Больших высот в спортивной карьере добиться ей не удалось, но при ней остались ее невероятная гибкость и растяжка.

Сейчас красотка с гордостью демонстрирует свою фигуру и профессиональные умения в Инстаграм.

Так, на фото в сторис Даша Ульянова повторила знаменитый трюк актера Жан-Клод Ван Дамма, где он садится на шпагат, опираясь на два грузовика.

Девушка растянулась также в шпагате между двух машин. Подчеркнем, что это фото-воспоминание 5 октября 2020 года.

Отметим, Даша Ульянова получила популярность после победы на шоу "Холостяк-10", однако они расстались с Максом Михайлюком практически сразу после завершения проекта.

Макс признался избраннице, что у него была интимная связь с другой участницей проекта.

Даша объяснила, что считает такой поступок Макса изменой, это принесло ей боль, и она не смогла его простить.

Сейчас Макс Михайлюк строит отношение с моделью Дашей Хлистун, которая недавно от него родила.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова перебралась жить на роскошную яхту

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