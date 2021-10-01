Победительница шоу "Холостяк-10", гимнастка Даша Ульянова, похвасталась своей великолепной растяжкой
До своего участия в проекте Ульянова занималась гимнастикой, передает Politeka.net. После победы в шоу "Холостяк" Даша Ульянова стала больше бывать на телевидении, а также вести свой Инстаграм.
Известно, что недавно бывшая гимнастка стала телеведущей на одном из музыкальных телеканалов. О своих успехах звезда Сети рассказывает в Инстаграм, на который у нее подписаны 284 тысячи пользователей сети.
На одних из новых фото Даша Ульянова похвасталась идеальной растяжкой.
Красотка позировала в черном боди и чулках, она поднимала ногу лежа на полу, а также вытягивалась в полный рост.
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"Ты критикуешь себя годами , но это ни к чему не приводит. Попробуй принять себя и посмотри, что произойдет 💫 1/2?☺️", - написала победительница "Холостяка".
За час публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.
"🔥 уже сколько прошло с Холостяка а я не перестаю любоваться 💥", "Красотка😍❤️", "Это очень красиво ❤️😍😍", "Эстетическое удовольствие 😍😍😍", "Шикарная 🔥🔥🔥", "Уухх 🔥🔥🔥 выбрать невозможно. Только любоваться", "Боже мой как это красиво👏", - написали пользователи сети.
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