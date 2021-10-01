Победительница шоу "Холостяк-10", гимнастка Даша Ульянова, похвасталась своей великолепной растяжкой

До своего участия в проекте Ульянова занималась гимнастикой, передает Politeka.net. После победы в шоу "Холостяк" Даша Ульянова стала больше бывать на телевидении, а также вести свой Инстаграм.

Известно, что недавно бывшая гимнастка стала телеведущей на одном из музыкальных телеканалов. О своих успехах звезда Сети рассказывает в Инстаграм, на который у нее подписаны 284 тысячи пользователей сети.

На одних из новых фото Даша Ульянова похвасталась идеальной растяжкой.

Красотка позировала в черном боди и чулках, она поднимала ногу лежа на полу, а также вытягивалась в полный рост.

"Ты критикуешь себя годами , но это ни к чему не приводит. Попробуй принять себя и посмотри, что произойдет 💫 1/2?☺️", - написала победительница "Холостяка".

За час публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.

"🔥 уже сколько прошло с Холостяка а я не перестаю любоваться 💥", "Красотка😍❤️", "Это очень красиво ❤️😍😍", "Эстетическое удовольствие 😍😍😍", "Шикарная 🔥🔥🔥", "Уухх 🔥🔥🔥 выбрать невозможно. Только любоваться", "Боже мой как это красиво👏", - написали пользователи сети.

Напомним, что Победительница "Холостяка" удивила видом с ожогами на лице

Как сообщала Politeka, Ульянова показала, какой была до "Холостяка", разница впечатляет

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