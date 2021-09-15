Победительница шоу "Холостяк-10", гимнастка Даша Ульянова, показала, во что превратилось ее лицо

Даша Ульянова - частый гость косметологов, что заметно невооруженным взглядом, передает Politeka.net.

Примечательно, что красотка несколько лет назад увеличила себе губы с помощью уколов. Девушка считает, что так ей идет больше.

Свою кожу звезда поддерживает благодаря дорогим уходовым средствам, а также походам к косметологам.

Даша однажды рассказала, что ходила на пилинги и чистки, из-за чего ее кожа стала идеальной.

Однако в последних сторис гимнастка пожаловалась, что последний поход к косметологу стал неудачным. На лице красотки появились ожоги. По ее словам, это происходит во второй раз.

"Я - человек, которого жизнь ничему не учит. Вчера у косметолога снова обожгла лицо, та за что", - написала Ульянова.

"Второй раз на одни и те же грабли", - добавила победительница "Холостяка".

"Просто, друзья, я вас призываю не ходить непонятно к кому, даже к тем людям, которым вы доверяете. Вы должны знать, что происходит с кожей потом. У меня на подбородке вообще ожог. Главное - спокойствие", - поделилась Ульянова.

А позже показала, что справляется с бедой, занимаясь спортом.

"Перестала хныкать, пришла на тренировочку и бодрствую просто", - отметила Даша.

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