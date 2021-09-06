Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка и блогерша Даша Ульянова впечатлила стильным видом
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 25-летняя красотка опубликовала фото с вечернего выхода. Даша позировала в кожаных мини-шортиках, засветив свои стройные загорелые ножки. В пару к шортам она надела белую футболку, а сверху набросила удлиненный пиджак, который сделал ее образ очень стильным. Свой лук Даша сопроводила смайликом с дьявольским лицом.
В комментариях эффектной красотке традиционно оставили массу приятных слов и комплиментов.
«Красотка», «Милашка», «Фигура у вас, как у модели», «Завидная невеста», «Дашенька, вы выглядите просто безупречно», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Даша Ульянова прославилась после победы в 10 сезоне шоу «Холостяк». Несмотря на то, что красотка не стала продолжать отношения с Максом Михайлюком, участие в шоу пошло ей на пользу. В одном из интервью красотка признавалась, что ее аудитория после участия в проекте сильно выросла.
Напомним, что Даша Ульянова показала чудеса растяжки: "Спортзал и самолюбование...".
Ранее Politeka писала, что Ульянова показала непривычно скромный образ: "Даш, ну что это...".
A еще Politeka сообщала, что Даша Ульянова устроила жаркие танцы в коротких кожаных шортах: фото.