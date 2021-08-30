Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова влаштувала вечірні розваги в ресторані

Даша Ульянова стала переможницею 10-го сезону "Холостяка" і хоча пара з головним героєм у неї не склалася, вона стала дуже популярна в Instagram. У дівчини тепер є своя аудиторія, шанувальники і такі ж недоброзичливці.

Останнім часом дівчина з вимушених причин практично припинила вести Instagram і показувати в сторі безліч різних кадрів їх життя, як це робила раніше. Тому тепер шанувальники часто запитують у гімнастки, коли вона повернеться до колишнього режиму.

Сама Даша, схоже, вже не в депресії, про яку розповідала раніше. У Сторі дівчина в перші за довгий час опублікувала кадри з вечірніх веселощів. Дівчина від душі станцювала біля свого столика і показала струнку фігуру, заради якої постійно займається в залі. У шкіряних міні-шортах і блузі Ульянова виглядала дуже стильно.

Відзначити, Даша останнім часом почала рідко викладати нові знімки і показувати своє життя. Після того, як дівчина заговорила про напади істерик і депресії, вона вирішила приділити більше часу собі, тому припинила часто показувати особисте життя.

Після відносин з "Холостяком" Максом Михайлюком дівчина вже перебувала у відносинах, але не розповідала про це і приховувала особистість шанувальника. Зараз Даша взагалі не говорить про тему відносин і уникає зайвої уваги.