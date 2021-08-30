Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова влаштувала вечірні розваги в ресторані
Даша Ульянова стала переможницею 10-го сезону "Холостяка" і хоча пара з головним героєм у неї не склалася, вона стала дуже популярна в Instagram. У дівчини тепер є своя аудиторія, шанувальники і такі ж недоброзичливці.
Останнім часом дівчина з вимушених причин практично припинила вести Instagram і показувати в сторі безліч різних кадрів їх життя, як це робила раніше. Тому тепер шанувальники часто запитують у гімнастки, коли вона повернеться до колишнього режиму.
Сама Даша, схоже, вже не в депресії, про яку розповідала раніше. У Сторі дівчина в перші за довгий час опублікувала кадри з вечірніх веселощів. Дівчина від душі станцювала біля свого столика і показала струнку фігуру, заради якої постійно займається в залі. У шкіряних міні-шортах і блузі Ульянова виглядала дуже стильно.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Чоловік Сумської Борисюк розплився в усмішці поруч з донькою президента України: "У ці дні згадуємо..."
Потужна пожежа охопила військову частину у Львові: перші кадри з місця НП
Андре Тан показав українкам, що буде в моді цієї осені: "На піку популярності"
Опухла Каменських нажахала видом через хворобу, співачку не впізнати: "Просто вмираю"
Відзначити, Даша останнім часом почала рідко викладати нові знімки і показувати своє життя. Після того, як дівчина заговорила про напади істерик і депресії, вона вирішила приділити більше часу собі, тому припинила часто показувати особисте життя.
Після відносин з "Холостяком" Максом Михайлюком дівчина вже перебувала у відносинах, але не розповідала про це і приховувала особистість шанувальника. Зараз Даша взагалі не говорить про тему відносин і уникає зайвої уваги.
Нагадавши, переможниця "Холостяка" Ульянова розкрила правду про стосунки з Олегом Кензовим: "у нас з ним..."
Як повідомляла Politeka, Ульянова з "Холостяка" безсоромно потягнула за бікіні, засвітивши форми: кадри пустощі.
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" після пишного "весілля" з Олегом Кензовим зізналася в проблемах: "постійно плачу"