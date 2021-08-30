Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова устроила вечерние развлечения в ресторане

Даша Ульянова стала победительницей 10-го сезона «Холостяка» и хотя пара с главным героем у нее не сложилась, она стала очень популярна в Инстаграм. У девушки теперь есть своя аудитория, поклонники и такие же недоброжелатели.

В последнее время девушка по вынужденным причинам практически прекратила вести Инстаграм и показывать в Стори множество различных кадров их жизни, как это делала раньше. Поэтому теперь поклонники часто спрашивают у гимнастки, когда она вернется к прежнему режиму.

Сама Даша, похоже, уже не в депрессии, о которой рассказывала ранее. В Стори девушка в первые за долгое время опубликовала кадры с вечернего веселья. Девушка от души станцевала возле своего столика и показала стройную фигуру, ради которой постоянно занимается в зале. В кожаных мини-шортах и блузе Ульянова выглядела очень стильно.

Отметим, Даша в последнее время начала редко выкладывать новые снимки и показывать свою жизнь. После того, как девушка заговорила о приступах истерик и депрессии, она решила уделить больше времени себе, поэтому прекратила часто показывать личную жизнь.

После отношений с «Холостяком» Максом Михайлюком девушка уже состояла в отношениях, но не рассказывала об этом и скрывала личность поклонника. Сейчас Даша вообще не говорит о теме отношений и избегает лишнего внимания.