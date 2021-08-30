Переможниця 10-го сезону шоу» Холостяк " Даша Ульянова відповіла на особисті запитання фанатів

Останнім часом Даша припинила активно показувати своє життя і перестала хвалитися досить яскравими образами, якими захоплювалися її шанувальники. Зараз Ульянова намагається привести своє життя в порядок і навіть чесно розповіла, що у неї бувають істеричні напади.

Дівчина не стала плакатися на публіку, але пояснила, що працює над собою і зараз їй краще. Також Даша вирішила поотвечать на питання аудиторії в Instagram.

Даша розповіла, що найдорожчий відпочинок, на якому їй доводилося побувати – це Сейшели. А свій блог вона веде в лайфстайл стилі.

"Чому сторіси однотипні: реклама, спортзал і самозамилування?"- запитує шанувальник. Даша помітила, що іншого не показує.

Розповіла Ульянова і про те, що її зовнішність не відповідає почуттям всередині:

"Насправді, я розслабленої буваю дуже рідко" - уклала Даша, показавши дещо похмурий вигляд на зйомці.

Раніше Ульянова вирішила розповісти, як пройшло її літо в цьому році:

"Цього року моє літо було не на чілі і не на розслабоні, але це не завадило йому бути насиченим і приголомшливим. Попереду круті Новини, вже не терпиться вам все розповісти", - заінтригувала передплатників дівчина.

Нагадавши, переможниця" Холостяка " Ульянова в ультра-міні задерла ногу до стелі і звалилася зі столу.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова похвалилася розкішним подарунком і зізналася, куди пропадала.

Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" забула про пристойності і показала розтяжку в боді з панчохами.