Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова вперше за довгий час показала нові кадри

Даша Ульянова стала популярним блогером після того, як перемогла на шоу «Холостяк» в десятому сезоні. Хоча пара у неї з Максом Михайлюком не склалася, дівчина не стала сумувати, хоча тепер взагалі не говорить про тему особистого життя.

Не так давно Даша говорила про проблеми із самопочуттям і припинила вести Instagram так, як раніше, причому нові кадри від Ульянової стали рідкістю. А нещодавно Даша порадувала свіжими знімками.

Дівчина пораділа осені: »дочекалася свою улюблену погоду 😍 P. s: можете не вибирати яка краще😁".

"Красива❤️; дуже красива🔥; 🔥 🔥 даш, Де купити такі лосини? 🙏 🏼 ; Красива; нічого зайвого; ти дуже красива " - відповідають шанувальники.

Як можна помітити, останнім часом дівчина з вимушених причин практично припинила вести Instagram і показувати в сторі безліч різних кадрів їх життя, як це робила раніше. Тому тепер шанувальники часто запитують у гімнастки, коли вона повернеться до колишнього режиму.

Нагадавши, Розповніла Ульянова з "Холостяка «зізналася, скільки важить і показала фото:»Прощай талія".

Як повідомляла Politeka, Ульянова з " Холостяка «з немовлям на руках розповіла про своє щастя:»мій...".

Також Politeka писала, що Ульянова з " Холостяка "у весільній сукні засяяла в обіймах Олега Кензова:"Ого, яка пара".