Победительница шоу "Холостяк-10", гимнастка Даша Ульянова, показала смелый образ в черном комбинезоне
Даша Ульянова после проекта «Холостяк» всегда старалась поддерживать свой профиль в Инстаграм яркими снимками. Девушка рассказывала о жизни, проводила марафон, путешествовала и успела многое изменить в своих буднях.
В последнее время Даша практически прекратила вести социальные сети, однако, похоже, она решила снова вернуться к прежнему режиму после перерыва. Сейчас победительница «Холостяка» начала новый для себя этап и снимается на тв, а чтобы подогревать интерес к себе, девушка показывает часть образов на камеру.
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Ульянова решила примерить черный комбинезон с открытой зоной декольте благодаря широкому вырезу. Таким образом гимнастка смогла подчеркнуть и похудевшую фигуру, и свои формы.
Как можно заметить из фото Даши, занимаясь блогерством и спортом, она решила не бросать и перспективы на телевидении. В новом посте в группе одного из телеканалов сообщили, что Ульянова заняла место телеведущей программы "Народный хит".
"Теперь М2 любимый канал", "Очень милая девушка и отличная ведущая! В добрый путь", "М2 повезло с такой красивой ведущей", "Наконец-то появился стоящий повод включить телевизор😅", "Супер😍 отличная новость, ждём❤️", - написали пользователи сети.
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