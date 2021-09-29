Победительница шоу «Холостяк» Даша Ульянова продемонстрировала растяжку настоящей гимнастки в соблазнительном образе

Как известно, 23-летняя мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова стала победительницей 10-го сезона реалити-шоу «Холостяк», главным героем которого был Макс Михайлюк. Впрочем, их отношения продлились совсем недолго: пара рассталась всего через три недели после окончания проекта.

Сейчас Ульянова наслаждается известностью, которую получила во многом за счет проекта, и активно ведет свою страницу в Инстаграм. Как пишет Politeka.net, в новом посте она решила поделиться эффектным фото.

На снимке знаменитость позирует в полумраке. Судя по всему, на ней черный боди, подчеркивающий все изгибы фигуры.

Даша стояла рядом со стеной, высоко закинув на нее одну ногу и эффектно выгнув спину, откинув назад роскошные волосы.

Ее подписчики не смогли пройти мимо такого снимка.

«Худышка», «Огонь», «Боже», «Божеее,какая красота», «Красивая», «Вы шикарна», «Ах, какие линии!», «Вот это очень круто, оригинально», «Вау! Красотище», «Не каждый так сможет! Ты супер!!!», «Крайне редко пишу комменты, но тут не смогла просто пролистать. ДАША вы богиня. Очень красивая. Ну прям очень, очень», - пишут люди.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова раскрыла секрет, что поднимает ей настроение.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова появилась в новой роли и защебетала на украинском языке.

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова с идеальным макияжем обратилась к украинцам.