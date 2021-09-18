Известная блогерша Даша Ульянова из "Холостяка" удивила новым амплуа и украинским языком

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов шоу "Холостяк", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз девушка здорово удивила своих поклонников, показав фото и видео в совершенно новом для нее амплуа.

Оказалось, что Даша стала ведущей одной из программ на популярном музыкальном канале. Она показала фото своего образа, а также видео, в котором, собственно, предстала в роли ведущей. Примечательно, что говорит Ульянова на украинском языке, что стало большой неожиданностью для ее поклонников, многие были приятно удивлены.

В комментариях к публикации Даши, пользователи начали активно обсуждать ее элегантный образ и манеру говорить: "Вы создана блистать с экранов", "Даша, вы молодец! Услада для ушей", "Голос приятный", "Вау, очень красивая, стиль огонь", "Класс, какая речь", "Вам очень идёт украинский язык!", "Ничего себе украинский!", "приятно слушать и смотреть", "Ух ты! Даша, у вас очень круто получается", "Красотка".

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