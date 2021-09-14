Известная украинская гимнастка и победительница 10-го сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова показала подтянутые ножки на задумчивом фото

В свое время Даша приобрела большую известность благодаря участию в проекте «Холостяк». И хотя главный герой того сезона Макс Михайлюк остановил свой выбор именно на ней, их отношения закончились практически сразу после проекта. Впрочем, благодаря шоу Ульяновой удалось стать успешным блогером, поэтому сейчас она активно ведет свою страничку в Инстаграм, радуя подписчиков новым контентом.

Как пишет Politeka.net, на этот раз Даша решила поделиться задумчивым повседневным фото. Судя по обстановке, девушка сидела перед зеркалом в примерочной. Ульянова подставила руку под голову и задумчиво смотрела в телефон, делая селфи.

Девушка выбрала черный наряд с открытыми ногами. Это позволило ей продемонстрировать, что она находится в отличной форме, ведь ее ножки выглядели стройными и подтянутыми.

Поклонники Даши тут же отреагировали на фото.

«Красотка», «Сказка осени», «Просто шик», «Какая красивая», «Вы очень шикарная девушка», - пишут люди в комментариях к снимку.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова приковала взгляды эффектной позой, сняв лишнюю одежду.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова в комбинезоне с огромным вырезом не стала прикрывать формы.

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова рассказала о настигшей ее неудаче.