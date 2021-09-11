Гимнастка Даша Ульянова, победительница "Холостяка", показала себя и рассказала о неудаче
Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является успешным украинским блогером, став популярной после победы на "Холостяке" с Максом Михайлюком. Красотка не смогла построить отношения после проекта, но продолжает наращивать популярность в Инстаграм.
В этот раз Даша опубликовала несколько стори. На кадрах Ульянова была в белом костюме.
"Друзья, всем привет, меня зовут Даша Ульянова и сегодня ровно в 18.30 премьера нового хит-парада "Народный хит", - сказала красотка на украинском языке.
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Даше сразу написали, что она говорит хорошо на украинском:
"Очень хорошо разговариваешь на украинском языке".
"Как непривычно из твоих уст слышать укр.язык".
Второй фанат решил спросить, как Даша решила стать телеведущей.
"Меня пригласили на кастинг, который я успешно провалила в первый раз. Потом я пришла еще раз и еще раз, несколько раз вот так вот ходила кастинговалась", - сказала в ответ Ульянова.
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