Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка и блогерша Даша Ульянова нашла себе новую работу
Как пишет Politeka.net, 25-летняя красотка стала телеведущей программы "Народный хит" на одном из музыкальных каналов Украины. В Инстаграм она поделилась кадрами со съемок.
«Даже не знаю, как сейчас описать свои эмоции)) лёгкое волнение, приятные переживания, ведь это же мой «второй» раз на ТВ. Это и правда удивительный опыт и совсем новая для меня сфера) в период подготовки ловила себя на мысли, что получаю огромное удовольствие от процесса, поэтому, как никогда, надеюсь не подкачать) Очень рада присоседится к дружному коллективу телеканалов @m1ukraine @m2ukraine», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу слов поддержки.
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«Очень ждём», «Даша, ну сильно красивая», «Удачи! Ты очень позитивная))», «Красоточка», «Очень интересно», «Добро пожаловать, дорогая», «Конечно интересно)) у вас обязательно всё получится, какая вы красивая», - пишут поклонники.
Напомним, что Даша Ульянова показала неожиданно скромный образ: "Ну что это...".
Как сообщала Politeka, Даша Ульянова после "свадьбы" с Кензовым решила вернуться на ТВ: "Буду смотреть!".
Также Politeka писала, что Даша Ульянова заворожила видом в кожаных шортах: «Завидная невеста».