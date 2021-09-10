Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова, вирішила спробувати себе в новій ролі

Після перемоги на популярному проекті Даша отримала величезну популярність, передає Politeka.net.

Тільки на сторінку дівчини в Instagram вже підписалися 286 тисяч користувачів мережі.

Займаючись блогерством і спортом, Даша вирішила не кидати і перспективи на телебаченні.

У новому пості в групі одного з телеканалів повідомили, що Ульянова зайняла місце телеведучої програми "Народний хіт".

Публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Тепер м2 улюблений канал", " дуже мила дівчина і відмінна ведуча! В добру путь", "м2 пощастило з такою красивою ведучою", " нарешті з'явився привід включити телевізор😅", " Супер😍 відмінна новина, чекаємо❤️", " Дашута!! В Добрий Час!!!!) ", "Буду дивитися!", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, наприкінці липня співак Олег Кензов опублікував фото з Дашею Ульяновою у весільній сукні.

Як виявилося, обидва зіграли весілля, правда, заради нового кліпу артиста "Ой, как хорошо". За сюжетом, після бурхливої сварки хлопець з дівчиною миряться і грають гучне весілля. Так, Ульяновій дісталася роль нареченої, а Кензов виконав нареченого.

Примітно, що користувачам мережі здалося - обидва виглядають дуже органічно.

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