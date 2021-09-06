Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка і блогерка Даша Ульянова вразила стильним виглядом

Як пише Politeka.net, в Instagram 25-річна красуня опублікувала фото з вечірнього виходу. Даша позувала в шкіряних міні-шортиках, засвітивши свої стрункі засмаглі ніжки. У пару до шортів вона одягла білу футболку, а зверху накинула подовжений піджак, який зробив її образ дуже стильним. Свій лук Даша супроводила смайликом з диявольським обличчям.

У коментарях ефектній красуні традиційно залишили масу приємних слів і компліментів.

"Красуня", «Милашка», «фігура у вас, як у моделі», «завидна наречена», "Дашенька, ви виглядаєте просто бездоганно", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Даша Ульянова прославилася після перемоги в 10 сезоні шоу «Холостяк». Незважаючи на те, що красуня не стала продовжувати відносини з Максом Михайлюком, участь в шоу пішла їй на користь. В одному з інтерв'ю красуня зізнавалася, що її аудиторія після участі в проекті сильно виросла.

Нагадаємо, що Даша Ульянова показала чудеса розтяжки: "Спортзал і самозамилування...".

Раніше Politeka писала, що Ульянова показала незвично скромний образ: "Даш, ну що це...".

A ще Politeka повідомляла, що Даша Ульянова влаштувала спекотні танці в коротких шкіряних шортах: фото.