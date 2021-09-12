Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка и блогерша Даша Ульянова восхитила сеть новой порцией красоты, женственности и очарования

Как пишет Politeka.net, 25-летняя девушка не устает баловать своих поклонников снимками, на которых демонстрирует привлекательную внешность и сногсшибательную фигуру.

Новое фото, которое она разместила в Инстаграм-аккаунте, тому подтверждение.

Совсем недавно эффектная гимнастка принялась участие в фотосессии и результатами постепенно делится в сети.

Даша уже выкладывала фото из этой серии. Вот сейчас она решила показать кое-что пикантное.

Красотка задумчиво присела, кокетливо выставив стройную ножку. На плечи она набросила черный велюровый жакет, под которым был надет только бюстгальтер.

Поклонники восхитились от увиденного они осыпали Дашу многочисленными комплиментами.

"Нереальная"

"Шикарная"

"Красивое фото"

"Красоточка" - пишут в сети.

Даша Ульянова получила известность после победы в шоу «Холостяк-10» с Максом Михайлюком.

Несмотря на то, что после окончания проекта пара расстаталась это пошло девушке только на пользу.

Она не раз признавалась, что аудитория в Инстаграме у нее сильно увеличилась.

Напомним, что Даша Ульянова показала чудеса растяжки: "Спортзал и самолюбование...".

Ранее Politeka писала, что Ульянова показала непривычно скромный образ: "Даш, ну что это...".

A еще Politeka сообщала, что Даша Ульянова устроила жаркие танцы в коротких кожаных шортах: фото.