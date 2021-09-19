Мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова показала, как подняла себе быстро настроение
Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова стала популярным блогером в Украине после победы на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. У пары отношения не сложились после проекта, но девушка не унывает и недавно устроилась на работу телеведущей. Также Ульянова ведет активно блог в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новых сторис красотка показала, как ей сделали укладку волос в салоне. Девушка сидела в кресле, демонстрируя роскошные волосы. Ульянова снимала себя на телефон, позируя перед зеркалом.
"Нравится", - написала красотка на кадрах.
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На втором сторис Даша уже шла по улице. Девушка решила поделится ощущениями после салона.
"Знаете, утром было такое себе настроение, но оно моментально меняется после того как я сходила на укладку", - сказала Даша.
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