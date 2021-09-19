Мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова показала, как подняла себе быстро настроение

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова стала популярным блогером в Украине после победы на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. У пары отношения не сложились после проекта, но девушка не унывает и недавно устроилась на работу телеведущей. Также Ульянова ведет активно блог в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новых сторис красотка показала, как ей сделали укладку волос в салоне. Девушка сидела в кресле, демонстрируя роскошные волосы. Ульянова снимала себя на телефон, позируя перед зеркалом.

"Нравится", - написала красотка на кадрах.

На втором сторис Даша уже шла по улице. Девушка решила поделится ощущениями после салона.

"Знаете, утром было такое себе настроение, но оно моментально меняется после того как я сходила на укладку", - сказала Даша.

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