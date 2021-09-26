Победительница реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова поделилась с поклонниками новым фото

Как пишет Politeka.net, 23-летняя мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова победила в реалити-шоу "Холостяк-10" с пилотом-инструктором Максом Михайлюком. Через три недели после проекта пара объявила о разрыве.

Как известно, Михайлюк женился на другой участницей проекта – модели Даше Хлыстун, сейчас супруги воспитывают дочь. Зато Ульянова стала телеведущей и активно ведет свой блог в Instagram, где не только рассказывает о своей личной жизни, а публикует различные фотографии и видео.

На этот раз гимнастка сфотографировала себя в зеркале. У нее был идеальный макияж и укладка. Для фото Ульянова выбрала черный гольф-водолазку, стильную юбку и ботфорты, а образ дополнила кожаным пиджаком. Девушка опубликовала две похожие фотографии и предложила поклонникам выбрать лучшую.

"О боги 😍 что за красота)))"," какая красивая 😍 ", "с каждым днем все ярче и красивее", "шикарная 🔥🔥🔥 ", "обе отпад 😍😍🔥🔥 "," все 🔥🔥🔥 огонь) тебе очень идет такой образ ❤️ "," Вы очень красивая!!)) 👏🏻👏🏻😍😍🔥🔥❤️❤️ я не могу выбрать !!)) Мне обе фотки очень нравятся !!))", - написали поклонники.

Ранее Politeka писала, что победительница " Холостяка "Ульянова появилась в новой роли и защебетала на украинском языке:"Круто получается".

Напомним, что победительница "Холостяка" удивила видом с ожогами на лице: "Жизнь ничему не учит...".

A еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова блеснула идеальными ножками в примерочной: "Просто шик".