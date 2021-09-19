Майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова показала, як підняла собі швидко настрій

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова стала популярним блогером в Україні після перемоги на шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. У пари стосунки не склалися після проекту, але дівчина не сумує і нещодавно влаштувалася на роботу телеведучої. Також Ульянова веде активно блог в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На нових сторіс красуня показала, як їй зробили укладку волосся в салоні. Дівчина сиділа в кріслі, демонструючи розкішне волосся. Ульянова знімала себе на телефон, позуючи перед дзеркалом.

"Подобається", - написала Красуня на кадрах.

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На другому сторіс Даша вже йшла по вулиці. Дівчина вирішила поділиться відчуттями після салону.

"Знаєте, вранці був такий собі настрій, але він моментально змінюється після того як я сходила на укладку", - сказала Даша.

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