Майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова показала, як підняла собі швидко настрій

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова стала популярним блогером в Україні після перемоги на шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. У пари стосунки не склалися після проекту, але дівчина не сумує і нещодавно влаштувалася на роботу телеведучої. Також Ульянова веде активно блог в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На нових сторіс красуня показала, як їй зробили укладку волосся в салоні. Дівчина сиділа в кріслі, демонструючи розкішне волосся. Ульянова знімала себе на телефон, позуючи перед дзеркалом.

"Подобається", - написала Красуня на кадрах.

На другому сторіс Даша вже йшла по вулиці. Дівчина вирішила поділиться відчуттями після салону.

"Знаєте, вранці був такий собі настрій, але він моментально змінюється після того як я сходила на укладку", - сказала Даша.

Нагадаємо, переможниця" Холостяка " Ульянова з'явилася в новій ролі і защебетала українською мовою

А ще Politeka повідомляла, що переможниця" Холостяка " Ульянова блиснула ідеальними ніжками в примірювальній

Також Politeka писала, що переможниця" Холостяка " Ульянова прикувала погляди ефектною позою, знявши зайвий одяг



