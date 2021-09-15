Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова, показала, на що перетворилося її обличчя

Даша Ульянова - частий гість косметологів, що помітно неозброєним поглядом, передає Politeka.net.

Примітно, що красуня кілька років тому збільшила собі губи за допомогою уколів. Дівчина вважає, що так їй личить більше.

Свою шкіру зірка підтримує завдяки дорогим засобам, а також походам до косметологів.

Даша одного разу розповіла, що ходила на пілінги і чистки, через що її шкіра стала ідеальною.

Однак в останніх сторіс гімнастка поскаржилася, що останній похід до косметолога став невдалим. На обличчі красуні з'явилися опіки. За її словами, це відбувається вдруге.

"Я - людина, яку життя нічому не вчить. Вчора у косметолога знову обпекла обличчя, та за що", - написала Ульянова.

"Другий раз на одні й ті ж граблі", - додала переможниця "Холостяка".

"Просто, друзі, я вас закликаю не ходити незрозуміло до кого, навіть до тих людей, яким ви довіряєте. Ви повинні знати, що відбувається зі шкірою потім. У мене на підборідді взагалі опік. Головне - спокій", - поділилася Ульянова.

А пізніше показала, що справляється з бідою, займаючись спортом.

"Перестала пхикати, прийшла на тренування і бадьоро все просто", - зазначила Даша.

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