Відома українська гімнастка і переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала підтягнуті ніжки на задумливому фото

Свого часу Даша придбала велику популярність завдяки участі в проекті «Холостяк». І хоча головний герой того сезону Макс Михайлюк зупинив свій вибір саме на ній, їхні стосунки закінчилися практично відразу після проекту. Втім, завдяки шоу Ульяновій вдалося стати успішним блогером, тому зараз вона активно веде свою сторінку в Instagram, радуючи передплатників новим контентом.

Як пише Politeka.net, цього разу Даша вирішила поділитися задумливим повсякденним фото. Судячи з обстановки, дівчина сиділа перед дзеркалом в примірювальній. Ульянова підставила руку під голову і задумливо дивилася в телефон, роблячи селфі.

Дівчина вибрала чорне вбрання з відкритими ногами. Це дозволило їй продемонструвати, що вона знаходиться у відмінній формі, адже її ніжки виглядали стрункими і підтягнутими.

Шанувальники Даші тут же відреагували на фото.

"Красуня", "Казка осені", "просто шик", "яка красива", "ви дуже шикарна дівчина", - пишуть люди в коментарях до знімка.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова прикувала погляди ефектною позою, знявши зайвий одяг.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова в комбінезоні з величезним вирізом не стала прикривати форми.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова розповіла про невдачу, яка наздогнала її.