Відома блогерша Даша Ульянова з "Холостяка" здивувала новим амплуа та українською мовою

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного з сезонів шоу "Холостяк", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу дівчина здорово здивувала своїх шанувальників, показавши фото і відео в абсолютно новому для неї амплуа.

Даша Ульянова

Виявилося, що Даша стала ведучою однієї з програм на популярному музичному каналі. Вона показала фото свого образу, а також відео, в якому, власне, постала в ролі ведучої. Примітно, що говорить Ульянова українською мовою, що стало великою несподіванкою для її шанувальників, багато хто був приємно здивовані.

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У коментарях до публікації Даші, користувачі почали активно обговорювати її елегантний образ і манеру говорити: "Ви створена блищати з екранів", "Даша, ви молодець! Насолода для вух", "Голос приємний", "Вау, дуже красива, стиль вогонь", "Клас, яка мова", "Вам дуже личить українська мова!", "Нічого собі український!", "Приємно слухати і дивитися", "Ух ти! Даша, у вас дуже круто виходить", "Красуня".

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