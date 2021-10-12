Телеведущая Леся Никитюк устроила горячие танцы под мировой хит, а также рассказала, сколько потратила на запись единственной своей песни.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк успешная украинская телеведущая. Звезда также недавно пробовала себя в качестве певицы, записав единственную песню под названием "Ямы". Никитик также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

На новом видео Леся была с розовыми длинными волосами. Рядом с телеведущей был Роман Мищеряков, известный юморист. Никитюк вместе с юмористом танцевали на газоне под легендарную песню группы Aqua - Barbie Girl.

"Действительно .. зачем петь свои песни, если можно петь чужие

На своей песни я заработала 10 тыс. Грн, а потратила 4000 $ !!! Бесспорно «Ямы» хит))

Но я выбираю Стабильность

Как вам?", - написала Никитюк.

Фанаты посмотрели ролик более 152 тысяч раз и написали комментарии:

"Я тоже иногда глупо трачу деньги, главное, пыл", "Барби не люблю, но такое бы посмотрела", "Мищеряков классно смотрится рядом с тобой !! Притула отдыхает !!", "Ахах, классно вышло".

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