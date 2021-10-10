Ведущая "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок?" Леся Никитюк показала свежий образ, рассказав о важном событии - рождении дочери.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала успешной украинской телеведущей, начав свою карьеру в шоу "Орел и Решка". Сейчас звезда ведет программы "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?", а также много других. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Леся показала свежий мейк и рассказала о важном событии, которое будет сегодня:

"Все девочки - накрасилась, оделась, потому что сегодня такое событие. Еду встречать в роддом мою подружку Лию, 10 лет начинающую певицу, уже с дочерью Мией".

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На втором сторис Леся поздравила уже друга Виталика, которого назвала "лучшим полицейским Киева".

"А еще сегодня празднует День Рождения самый лучший коп Киева. Виталик, с днюхой. Мои руки только для твоих наручников".

Напомним, Никитюк разоткровенничалась о неудачном эксперименте с внешностью

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