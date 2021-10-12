Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась новой фотографией в черном кожаном костюме у себя в Instagram, поразив поклонников.

Как пишет Politeka.net, 33-летняя Леся Никитюк – популярная украинская телеведущая, которая засветилась на шоу "Орел и Решка", "Кто сверху", "Кто против блондинок" и даже запустила собственный проект "Ле Маршрутка".

В своем Instagram, где за звездой следит почти четыре миллиона людей, Леся Никитюк часто делится личными фотографиями и видео. На этот раз телеведущая опубликовала фото, на котором предстала в красивом кожаном костюме, который подчеркнул ее фигуру, и сделала идеальный макияж и укладку. На шее у Леси было красивое украшение.

"Только меня должен показывать телевизор и только этот жемчуг вы должны носить! Л. И. Кашпировская", - написала телеведущая.

Поклонники оценили фотографию Леси и написали комментарии.

"Мода на жемчуг возвращается? 😳 ", "Жемчуг это классика ❤️❤️❤️❤️", " Просто супер 😍😍😍 ", " Ох и Леся👏", " Красотка😍🔥👏👏👏👏", Леся Ивановна ну вы даете 🔥🔥🔥 да вы настоящая кошка 😁😉🔥🔥🔥", "Вау, какая шикарная 😍 крутая рекомендация ❤️", "Круто, куда там Холли Берри — "Женщине-кошке", наша лучше" , - написали в сети.

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