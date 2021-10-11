Другий сезон шоу «Маска» ще не стартував, але вже сильно підігрів інтерес до прем'єри: особливо голосно обговорюють в мережі персонажа Жирафу, яка більше всіх оповита таємницею.

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували відео, показавши, як створювався костюм Жирафи.

"Створення меланхолійної жирафи. Феї @patokastudio зробили її справжньою модницею. Це єдиний костюм, який може змінювати одяг, тому вона буде часто вражати глядачів своїми образами. Грива героїні зроблена з десяти ніжно-рожевих перук, а вії виготовляли з пір'я страуса", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях стали обговорювати, хто може ховатися під маскою Жирафи.

"Судячи з розміру ноги, це явно не Леся. Загалом, чекаємо голосу", "Яка ж вона крутецька. Ось і як не закохатися в неї з першого погляду", "Яка красива!", "Чомусь "Маска" візуально схожа на Світлану Тарабарову", "Яка красива! Чекаю не дочекаюся 2 сезону Маски! Ви кращі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що на "Масці" показали знаменитостей під час примірки костюмів: кадри.

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