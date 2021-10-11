Відому телеведучу Лесю Нікітюк запідозрили в таємних почуттях до популярного актора та екс-учасника шоу "Танці з зірками" Олексія Суровцева.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Так, цього разу Олексій Суровцев опублікував нове відео. На телепроекті "Хто проти блондинів" прийшла Леся Нікітюк (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Вона вибрала актора, для того, щоб взяти участь з ним в Супергрі, де їм потрібно було зіграти в сценці, де Нікітюк була стюардесою, а Суровцев - пілотом.

"Хто проти блондинів"



"Це було весело, цікаво і незабутньо! Хто дивився? Нарив багато відосів з різних шоу минулих років. Викладати?",- запитав Олексій Суровцев.

Шанувальники Суровцева і Нікітюк залишили безліч коментарів: "Круто!", "Викладай і по швидше!!! Дуже хочеться подивитися))) А з цього відео я іржала хвилин 10", "Звичайно, викладати!!!!!! ОХ, ЛЕСЬКА не байдужа до вас)"," але ви все одно молодець", "Супер".

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