Известная телеведущая Леся Никитюк поделилась в сети очаровательными фото, на которых позирует с новорожденным ребенком на руках.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в сети яркими кадрами, на которых позирует вместе со своей подругой и ее новорожденной дочкой. Похоже, телезвезда встречала девушку из роддома, где были сделаны эти кадры.

Как видно, Леся отлично подготовилась встречать подругу с ребенком, она пришла с огромным букетом белых роз и воздушными шариками. Оделась тоже интересно – на ней розовая толстовка с именами молодой мамочки и ее дочери, волосы распущены, а на лице сияющая улыбка.

В подписи к фотографиям Никитюк написала: "Ещё одна моя подписчица родилась. Мия. @liya_li__ ты будешь классная мамка". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото на странице Леси, засыпая ее подругу поздравлениями.

Напомним, телеведущая Леся Никитюк поделилась неожиданными кадрами, отправившись в роддом: "Уже с дочерью...".

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