Известную телеведущую Лесю Никитюк заподозрили в тайных чувствах к популярному актеру и экс-учаснику шоу "Танці з зірками" Алексею Суровцеву.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз Алексей Суровцев опубликовал новое видео. На телепроекте "Кто против блондинов" пришла Леся Никитюк (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы)

Она выбрала актера, для того, чтобы поучаствовать с ним в Суперигре, где им нужно было сыграть в сценке, где Никитюк была стюардессой, а Суровцев - пилотом.

"Кто против блондинов"



"Это было весело, интересно и незабываемо! Кто смотрел? Нарыл много видосов с разных шоу прошлых лет. Выкладывать?", - спросил Алексей Суровцев.

Поклонники Суровцева и Никитюк оставили множество комментариев: "Круто!", "Выкладывай и по скорее!!! Очень хочется посмотреть))) А с этого видео я ржала минут 10", "КОНЕЧНО, ВЫКЛАДЫВАТЬ!!!!!! ОХ, ЛЕСЬКА НЕ РАВНОДУШНА К ВАМ)", "Но вы все равно молодец", "Супер".

Ранее сообщали, Леся Никитюк показалась с новорожденным ребенком на руках: "Еще одна подписчица родилась"

Также, Полякова, Никитюк и другие звезды весело поздравили "маму" Верки Сердючки с днем рождения: "Наша золотая"

Politeka рассказывала, Леся Никитюк поделилась неожиданными кадрами, отправившись в роддом: "Уже с дочерью..."