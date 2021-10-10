Відома телеведуча Леся Нікітюк поділилася в мережі чарівними фото, на яких позує з новонародженою дитиною на руках.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася в мережі яскравими кадрами, на яких позує разом зі своєю подругою і її новонародженою донькою. Схоже, телезірка зустрічала дівчину з пологового будинку, де були зроблені ці кадри.

Як видно, Леся відмінно підготувалася зустрічати подругу з дитиною, вона прийшла з величезним букетом білих троянд і повітряними кульками. Одяглася теж цікаво - на ній рожева толстовка з іменами молодої матусі і її дочки, волосся розпущене, а на обличчі сяюча посмішка.

У підписі до фотографій Нікітюк написала: "Ще одна моя підписниця народилася. Мія. @liya _ li _ _ ти будеш класна мамка". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото на сторінці Лесі, засинаючи її подругу привітаннями.

Нагадаємо, Леся Нікітюк поділилася несподіваними кадрами, відправившись в пологовий будинок: "Вже з дочкою...".

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