Відома українська телеведуча та улюблениця публіки Леся Нікітюк розповіла про те, що зрозуміла, що її призначення у житті не тільки гумор, а ще й благодійні справи.

Як пише Politeka.net, 33-річна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка була ведучою розважальних програм "Хто зверху", "Хто проти блондинок" та запустила авторський проєкт "Ле Маршрутка", часто розповідає шанувальникам подробиці свого життя в Instagram, де за нею слідкує майже чотири мільйони людей.

Цього разу Леся розповіла, що долучилася до проєкту "Місто vs. Урбазаври", завдання якого трансформувати занедбані локації за допомогою тактичного урбанізму та перетворити їх у місця для відпочинку. Таких локацій зробили три – у Києві, Харкові та Одесі.

"Друзі, я нещодавно зрозуміла, що живу на цьому світі не тільки, щоб веселити людей, а й щоб робити багато корисних справ. У моєму житті на початку літа з’явився проєкт "Місто vs. Урбазаври", де ми трансформували різні занедбані локації за допомогою тактичного урбанізму та перетворили їх на місця для відпочинку", - розповіла Леся.

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