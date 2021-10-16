Відома українська телеведуча та улюблениця публіки Леся Нікітюк розповіла про те, що зрозуміла, що її призначення у житті не тільки гумор, а ще й благодійні справи.

Як пише Politeka.net, 33-річна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка була ведучою розважальних програм "Хто зверху", "Хто проти блондинок" та запустила авторський проєкт "Ле Маршрутка", часто розповідає шанувальникам подробиці свого життя в Instagram, де за нею слідкує майже чотири мільйони людей.

Леся Нікітюк та Сергій Притула

Цього разу Леся розповіла, що долучилася до проєкту "Місто vs. Урбазаври", завдання якого трансформувати занедбані локації за допомогою тактичного урбанізму та перетворити їх у місця для відпочинку. Таких локацій зробили три – у Києві, Харкові та Одесі.

"Друзі, я нещодавно зрозуміла, що живу на цьому світі не тільки, щоб веселити людей, а й щоб робити багато корисних справ. У моєму житті на початку літа з’явився проєкт "Місто vs. Урбазаври", де ми трансформували різні занедбані локації за допомогою тактичного урбанізму та перетворили їх на місця для відпочинку", - розповіла Леся.

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