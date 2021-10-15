Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка веде програму "Хто зверху?"разом з Сергієм Притулою зізналася, які чоловіки їй подобаються.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Так, цього разу на сайті "Нового каналу" опублікували невелике інтерв'ю з Лесею Нікітюк. Вона розповіла виданню які чоловіки їй подобаються, і які риси для неї важливі. Телеведуча акцентувала увагу на тому, що вона завжди зайнята, і їй потрібна людина, яка буде теж такою.

"Мені комфортно з людиною, з якою у нас сходиться пазли світу. Я дуже зайнята. Коли людина теж багато працює, і ми зустрічаємося після тривалого трудового дня, - це добре. Адже задля мене важливо, щоб він теж розвився, був готовий працювати, не був ледарем, брав на себе відповідальність. Ще неодмінно - гарне почуття гумору - мені повинно бути дуже весело", - розкрила Леся Нікітюк.

Також вона додала, що якщо людина буде дуже багата, то їй буде з нею некомфортно.

"Комфортно з чоловіком, який не міряється зі мною в зароблянні грошей. Який стане мені другом, буде спілкуватися на різні теми і розуміти мене. З багатою людиною, у якої мільйони, мені, напевно, буде не по собі...",- розповіла телеведуча.

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