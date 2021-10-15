Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет программу "Хто зверху?" вместе с Сергеем Притулой призналась, какие мужчины ей нравятся.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз на сайте "Нового каналу" опубликовали небольшое интервью с Лесей Никитюк. Она рассказала изданию какие мужчины ей нравятся, и какие черты для неё важны. Телеведущая акцентировала внимание на том, что она всегда занята, и ей нужен человек, который будет таким же.

"Мне комфортно с человеком, с которым у нас сходятся пазлы миров. Я очень занята. Когда человек тоже много работает, и мы встречаемся после длительного трудового дня, - это классно. Ведь для меня важно, чтобы он тоже развивался, был готов работать, не был лентяем, брал на себя ответственность. Еще обязательно - хорошее чувство юмора - мне должно быть очень весело", - раскрыла Леся Никитюк.

Также она добавила, что если человек будет очень богат, то ей будет с ним некомфортно.

"Комфортно с человеком, который не меряется со мной в зарабатывании денег. Который станет мне другом, будет общаться на разные темы и понимать меня. С богатым человеком, у которого миллионы, мне, наверное, будет не по себе...", - рассказала телеведущая.

Ранее сообщалось, Леся Никитюк со странной прической "отлупила" свою помощницу за просчеты: "Вот так тебе!"

Также, похудевшая Леся Никитюк поразила видом в кожаном костюме: "Куда там Холли Берри - "Женщине-кошке"

Politeka рассказывала, Никитюк подколола Притулу, показав, что творится за кулисами "Хто зверху?": "Сережка счастливый"



