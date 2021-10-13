Известная телеведущая Леся Никитюк повеселила поклонников кадрами с новой прической и "избила" свою помощницу из-за макияжа.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая с отличным чувством юмора Леся Никитюк не перестает веселить своих поклонников. В этот раз звезда в своих Instagram-сторис опубликовала забавные кадры, как ей наводили красоту. Телеведущая появилась с новой прической и ярким макияжем, а потом "избила" свою помощницу.

Так, сначала можно увидеть, что Леся сидит в кресле парикмахера, который сделал ей интересную "стоячую" косу на затылке. Надо сказать, что выглядит такая прическа весьма оригинально. Затем телеведущая показала свой яркий макияж и отметила, что красоту надо показывать.

На последней сторис Никитюк показала, как "избивает" этой самой косой свою помощницу. "Вот так тебе, что мне мало ресниц наклеила", - приговаривает Леся, лупя своей косой по голове ассистентки.

Напомним, Никитюк пустилась в пляс со звездным юмористом под Barbie Girl, видео: "Классно смотрится рядом с тобой, Притула отдыхает!"

Как сообщала Politeka, Никитюк заподозрили в тайных чувствах к известному актеру: "Ох, Леська...".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк показалась с новорожденным ребенком на руках: "Еще одна подписчица родилась".