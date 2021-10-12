Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, что происходит в гримерке во время ее совместных съемок с Сергеем Притулой, поделившись кадрами в своем Инстаграм.

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, сейчас Леся и Сергей вместе ведут шоу «Хто зверху?». Ведущие рассказывали, что в результате долгой совместной работы у них сложились крепкие дружеские отношения. Тем не менее Никитюк рассказывала, что на съемках они редко проводят время вместе за кулисами.

В новых сториз ведущая показала тот самый редкий момент, когда они с Притулой проводят время вместе на съемочной площадке. Леся поделилась кадрами из гримерки, на которых показала, как расслабляется ее коллега.

На видео можно увидеть, как Притула сидит в гримерке с закрытыми глазами и со смартфоном в руках. На фоне окружающей его суеты ведущий слушает музыку и эмоционально подпевает исполнителю.

«Сережка счастливый», - подписала эти кадры Никитюк.

Позже Леся решила провести опрос среди своих подписчиков. Она опубликовала их с Притулой совместное фото с вопросом: «Кто лучший ведущий Хто зверху?». Однако, варианты ответов оказались весьма безальтернативными: украинцы могли выбрать между «Леся» и «Никитюк».

Напомним, похудевшая Леся Никитюк поразила видом в кожаном костюме.

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