Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно приступила до зйомок відомого шоу, вирішила показати, як зазвичай проводить час з командою в гримерці до того початку роботи.
Телеведуча звикла з гумором реагувати на критику, різні зауваження і просто незручні ситуації. Причому нерідко незручні моменти трапляються на зйомках самі по собі. Перед початком роботи над зйомками нового ефіру Леся насмішила кадрами в гримерці.
"Радик, а де Оля?» - запитує Леся, поки стиліст фарбує її обличчя.
"Так немає її, з дітьми сидить, ось я сьогодні замість неї», - прокоментував з гумором колега телеведучої.
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Зірка не залишилася в боргу:»так чого мовчиш, ти ж скажи, що знімаєш – стану на свою робочу сторону".
Після цього в сторі з'явився кадр, як Нікітюк вже поправляє готовий макіяж, повернувшись спиною до об'єктива.
"На фото я, Леся та її робоча сторона" - поділився знову колега Лесі.
Раніше в своєму Instagram, де за зіркою стежить майже чотири мільйони людей, Леся Нікітюк опублікувала фото, на якому постала в красивому шкіряному костюмі, який підкреслив її фігуру, і зробила ідеальний макіяж і укладку. На шиї у Лесі була гарна прикраса.
"Тільки мене повинен показувати телевізор і тільки ці перли ви повинні носити! Л. і. Кашпіровська", - написала телеведуча.
Нагадавши, Нікітюк пустилася в танок із зірковим гумористом під Barbie Girl, відео: "класно виглядає поруч з тобою, Притула відпочиває!"
Як повідомляла Politeka, Нікітюк запідозрили в таємних почуттях до відомого актора: "Ох, Леська...".
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк здалася з новонародженою дитиною на руках: "ще одна передплатниця народилася".