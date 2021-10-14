Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно приступила до зйомок відомого шоу, вирішила показати, як зазвичай проводить час з командою в гримерці до того початку роботи.

Телеведуча звикла з гумором реагувати на критику, різні зауваження і просто незручні ситуації. Причому нерідко незручні моменти трапляються на зйомках самі по собі. Перед початком роботи над зйомками нового ефіру Леся насмішила кадрами в гримерці.

"Радик, а де Оля?» - запитує Леся, поки стиліст фарбує її обличчя.

"Так немає її, з дітьми сидить, ось я сьогодні замість неї», - прокоментував з гумором колега телеведучої.

Зірка не залишилася в боргу:»так чого мовчиш, ти ж скажи, що знімаєш – стану на свою робочу сторону".

Після цього в сторі з'явився кадр, як Нікітюк вже поправляє готовий макіяж, повернувшись спиною до об'єктива.

"На фото я, Леся та її робоча сторона" - поділився знову колега Лесі.

Раніше в своєму Instagram, де за зіркою стежить майже чотири мільйони людей, Леся Нікітюк опублікувала фото, на якому постала в красивому шкіряному костюмі, який підкреслив її фігуру, і зробила ідеальний макіяж і укладку. На шиї у Лесі була гарна прикраса.

"Тільки мене повинен показувати телевізор і тільки ці перли ви повинні носити! Л. і. Кашпіровська", - написала телеведуча.

Нагадавши, Нікітюк пустилася в танок із зірковим гумористом під Barbie Girl, відео: "класно виглядає поруч з тобою, Притула відпочиває!"

Як повідомляла Politeka, Нікітюк запідозрили в таємних почуттях до відомого актора: "Ох, Леська...".

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк здалася з новонародженою дитиною на руках: "ще одна передплатниця народилася".