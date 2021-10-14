Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно приступила к съемкам известного шоу, решила показать, как обычно проводит время с командой в гримерке до того начала работы.

Телеведущая привыкла с юмором реагировать на критику, разные замечания и просто неловкие ситуации. Причем нередко неловкие моменты случаются на съемках сами по себе. Перед началом работы над съемками нового эфира Леся насмешила кадрами в гримерке.

«Радик, а где Оля?» - спрашивает Леся, пока стилист красит ее лицо.

«Так нет ее, с детьми сидит, вот я сегодня вместо нее», - прокомментировал с юмором коллега телеведущей.

Звезда не осталась в долгу: «Так чего молчишь, ты ж скажи, что снимаешь – стану на свою рабочую сторону».

После этого в Стори появился кадр, как Никитюк уже поправляет готовый макияж, повернувшись спиной к объективу.

«На фото я, Леся и ее рабочая сторона» - поделился снова коллега Леси.

Ранее в своем Instagram, где за звездой следит почти четыре миллиона людей, Леся Никитюк опубликовала фото, на котором предстала в красивом кожаном костюме, который подчеркнул ее фигуру, и сделала идеальный макияж и укладку. На шее у Леси было красивое украшение.

"Только меня должен показывать телевизор и только этот жемчуг вы должны носить! Л. И. Кашпировская", - написала телеведущая.

Напомним, Никитюк пустилась в пляс со звездным юмористом под Barbie Girl, видео: "Классно смотрится рядом с тобой, Притула отдыхает!"

Как сообщала Politeka, Никитюк заподозрили в тайных чувствах к известному актеру: "Ох, Леська...".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк показалась с новорожденным ребенком на руках: "Еще одна подписчица родилась".