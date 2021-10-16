Известная украинская телеведущая и любимица публики Леся Никитюк рассказала о том, что поняла, что ее предназначение в жизни не только юмор, а еще и благотворительные дела.

Как пишет Politeka.net, 33-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк, которая была ведущей развлекательных программ "Кто сверху", "Кто против блондинок" и запустила авторский проект "Ле Маршрутка", часто рассказывает поклонникам подробности своей жизни в Instagram, где за ней следит почти четыре миллиона человек.

На этот раз Леся рассказала, что присоединилась к проекту "Місто vs. Урбазаври", задача которого преобразовать заброшенные локации с помощью тактического урбанизма и превратить их в места для отдыха. Таких локаций сделали три - в Киеве, Харькове и Одессе.

"Друзья, я недавно поняла, что живу на этом свете не только, чтобы веселить людей, но и чтобы делать много полезных дел. В моей жизни в начале лета появился проект "Місто vs. Урбазаври", где мы трансформировали различные заброшенные локации с помощью тактического урбанизма и превратили их в места для отдыха", - рассказала Леся.

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