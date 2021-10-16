Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка веде шоу "Хто зверху", любить порадувати фоловерів веселим контентом на своїй сторінці в Instagram
Як пише Politeka.net, цього разу в нових сторіс Лесі з'явився новий асистент.
Хлопець представився Родіоном і сказав, що він чоловік СММ-щиці Лесі, яка залишилася вдома, тому він працюватиме замість неї.
На одних з кадрів Леся буквально налетіла на нового помічника.
"Родик, що ти стоїш, швидко придумай мені Тікток. Потрібен контент", - кричала телеведуча.
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"Так, хлопці, дуже серйозне завдання. Тримайте за мене кулачки. Зараз буду знімати Тікток", - сказав він в камеру.
Далі Леся показала, який вийшов Тікток.
"Тільки відьми вказівним пальцем можуть чесати середній", - під таку озвучку Леся виконала цю маніпуляцію.
"Ром, дивись виходить", - звернулася вона до свого колеги Роману Міщерякову.
На наступних кадрах вони розіграли сценку ніби після побаченого Міщеряков намагається спалити Нікітюк.
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