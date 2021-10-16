Показала себе з несподіваного боку

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка веде шоу "Хто зверху", любить порадувати фоловерів веселим контентом на своїй сторінці в Instagram

Як пише Politeka.net, цього разу в нових сторіс Лесі з'явився новий асистент.

Хлопець представився Родіоном і сказав, що він чоловік СММ-щиці Лесі, яка залишилася вдома, тому він працюватиме замість неї.

На одних з кадрів Леся буквально налетіла на нового помічника.

"Родик, що ти стоїш, швидко придумай мені Тікток. Потрібен контент", - кричала телеведуча.

"Так, хлопці, дуже серйозне завдання. Тримайте за мене кулачки. Зараз буду знімати Тікток", - сказав він в камеру.

Далі Леся показала, який вийшов Тікток.

"Тільки відьми вказівним пальцем можуть чесати середній", - під таку озвучку Леся виконала цю маніпуляцію.

"Ром, дивись виходить", - звернулася вона до свого колеги Роману Міщерякову.

На наступних кадрах вони розіграли сценку ніби після побаченого Міщеряков намагається спалити Нікітюк.

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